La réouverture des salles de sport privées, après une fermeture forcée de 6 mois en raison du Covid-19, enregistre à Alger un timide retour des adhérents, soumis désormais à un strict protocole sanitaire pour renouer avec leur passion pour la culture physique et sportive. Une virée effectuée au niveau de quelques salles a permis à l'APS d'y constater, globalement, un faible taux de fréquentation, excepté certaines salles qui ont enregistré une affluence moyenne. Des gérants de salles de sport privées se sont gardés de livrer leurs impressions sur la réouverture de leurs enceintes, contrairement à d'autres qui ont accepté d'évoquer la nouvelle ambiance dans laquelle s'effectue la reprise des entraînements. Pour les gérants des salles, les raisons de la baisse des effectifs sont «logiques» et sont dues principalement aux appréhensions des pratiquants vis-à-vis du Covid-19. La période d'arrêt des activités a été longue et a beaucoup lésé les propriétaires des salles. Alors que certains adhérents de salles sont fin prêts pour les rallier à nouveau, d'autres affichent des réticences ou préfèrent temporiser encore pour deux semaines. Les responsables des salles de sport dans la capitale se sont engagés à appliquer strictement le protocole sanitaire, tout en menaçant d'interdire l'accès à chaque personne ne respectant pas les règles. Le protocole sanitaire établi pour les salles de sport privées exige de chaque sportif de ramener son propre tapis d'entraînement et doit mettre sa paire de training dès son arrivée. Les responsables des salles de sport ont conseillé ceux qui voudraient reprendre les entraînements à respecter le protocole sanitaire d'une manière «stricte» pour éviter toute propagation du virus. «Nous espérons que l'adhérent respecte les mesures sanitaires dans la salle», affirment à l'unanimité les gérants, tout en se montrant rigoureux contre ceux qui enfreignent le protocole. «Celui qui n'applique pas le protocole sera exclu immédiatement de la salle, car il expose les autres au danger de la contamination. Nous appelons ceux qui présentent des symptômes à s'abstenir de venir en salle, tout en effectuant un test de dépistage», ont-ils conclu.