L’Assemblée générale ordinaire de l’USM Alger, prévue mardi matin au stade Omar-Hamadi de Bologhine, n’a pu avoir lieu finalement, et ce, pour deux principales raisons : l’absence de l’actionnaire majoritaire Ali Haddad et la présentation tardive des documents officiels, nécessaires à l’évaluation des bilans moral et financier. Le président Ali Haddad avait certes désigné deux membres de son entreprise de travaux publics (ETRHB) pour le représenter dans cette assemblée, mais les membres du conseil d’administration et les autres actionnaires «ont exigé de leur part un document, prouvant leur mandatement officiel par Haddad».Etant donné que les deux représentants en question ne disposaient pas de ce mandatement officiel, les membres du conseil d’administration et les autres actionnaires ont considéré qu’ils «n’étaient pas légalement en droit de parler ou de décider au nom de Ali Haddad». A partir de là, et «soucieux de faire les choses dans le respect des lois», ils ont décidé de renvoyer les travaux de cette assemblée à samedi prochain, ce qui laissera entre autres le temps à ces deux représentants d’obtenir leur mandatement officiel. Autre point ayant empêché le déroulement de cette assemblée, la réception tardive des documents nécessaires à la bonne évaluation des bilans moral et financier. «Les règlements exigent que ces documents soient remis aux membres de l’Assemblée au moins 15 jours à l’avance, pour qu’ils puissent soigneusement les décortiquer, et savoir ainsi quoi décider» a expliqué le président du Club sportif amateur de l’USM Alger (CSA/USMA), Saïd Allik. Ainsi, à moins d’un nouveau rebondissement, l’assemblée des Rouge et Noir, champions d’Algérie en titre, se tiendra samedi prochain.

Ouverture du capital du club

D’autre part, le président-directeur général de l’entreprise de travaux publics (ETRHB), Ali Haddad a chargé deux membres de l’ETRHB pour annoncer en son nom, l’ouverture du capital social de l’USM Alger, club champion d’Algérie en titre, dont il est actuellement l’actionnaire majoritaire. L’annonce a été faite en marge de cette Assemblée générale ordinaire du club, et dont les travaux ont finalement été reportés à samedi prochain. L’homme d’affaires, qui avait été condamné la veille par le tribunal de Bir Mourad Raïs (Alger) à

6 mois de prison ferme assortie d’une amende de 50 000 DA pour faux et usage de faux, était absent lors de cette assemblée avortée. Pour l’heure, la direction de «l’USMA affirme n’avoir reçu aucune proposition officielle» de la part de nouveaux investisseurs, mais elle s’est dit «très optimiste» dans cette perspective. «L’USMA est bien plus qu’un simple club de football. C’est une institution, et sa notoriété dépasse les frontières du pays, et même celles du continent, puisque de nombreuses chaînes de télévision, européennes, américaines et japonaises sont venues réaliser des reportages sur ce prestigieux club, qui a joué un rôle déterminant, même à l’indépendance du pays» a assuré Réda Amrani, un des actionnaires du club.

Aucune proposition pourle moment

«Pour le moment, nous n’avons reçu aucune proposition concrète pour la reprise du club, mais c’est logique, car la décision d’ouvrir le capital vient tout juste d’être prise. Cela dit, je suis convaincu que d’ici peu, les investisseurs vont se bousculer au portillon, et l’USMA n’aura que l’embarras du choix» a-t-il encore rassuré. Interrogé sur des points relevant du domaine technique, comme le recrutement et préparation d’avant-saison, car au moment où certains clubs ont pratiquement bouclé ces deux opérations, l’USMA n’a encore rien fait dans ce sens, Amrani s’est, là encore,voulu très rassurant. «Même si nous ne renforçons pas l’équipe cet été, ce ne sera pas vraiment un problème. Il ne faut pas oublier que nous disposons de l’équipe championne d’Algérie en titre et que, rien qu’avec elle, on peut continuer à voir grand» a-t-il conclu.