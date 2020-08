Les éliminatoires pour la Coupe du monde féminine U-20 de la FIFA, Costa Rica/Panama 2020, initialement prévues en septembre 2020, ont été reportées à cause des restrictions de voyage imposées dans certaines parties de l'Afrique en raison de la pandémie de Covid-19, a annoncé samedi la CAF. En effet, les matchs aller du premier tour étaient programmés du 3 au 5 septembre 2020 tandis que les matchs retour devaient se tenir du 10 au 12 septembre 2020. La révision du calendrier des éliminatoires sera faite et annoncée en temps voulu après consultation des différentes parties prenantes. Deux équipes représenteront l'Afrique lors du tournoi final prévu du 20 janvier au 6 février 2021 au Costa Rica et au Panama. La sélection féminine algérienne des moins de 20 ans avait composté en février dernier son billet pour le premier tour des éliminatoires du Mondial 2020 en surclassant son homologue du Soudan du Sud en aller-retour (5-0, 4-0). L'Algérie affrontera au second tour le Maroc qualifié aux dépens de l'Egypte. Par ailleurs, la CAF tient à rappeler qu'elle surveille de près la situation et travaille avec les autorités compétentes en ce qui concerne l'organisation des matchs. Des mesures relatives seront annoncées en cas de développements pouvant affecter le déroulement d'un match sur un site désigné.