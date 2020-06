Dans le relevé de conclusions de sa dernière réunion, le Bureau fédéral (BF) de la Fédération algérienne de football (FAF) a confirmé le maintien de sa feuille de route pour la reprise des activités de la balle ronde. Une reprise qui reste tributaire de la levée du confinement et l'autorisation de rassemblement par les autorités algériennes.

D'ailleurs, le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, s'était réuni avec le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, samedi dernier, et lui a renouvelé le maintien de cette feuille de route, lors de l'audience qu'il lui a accordée au siège de son département ministériel. Cependant, cette décision fait des mécontents. Plusieurs clubs des Ligues 1 et 2 s'opposent à cette reprise et demandent à ce que le championnat soit arrêté définitivement, en prenant en compte le classement de la dernière journée jouée dans son intégralité, comme cela avait été le cas en France.

Ces opposants arguent leur position par la crise financière aiguë qu'ils traversent, avec des caisses vides, ainsi que le manque de moyens et infrastructures pour assurer une reprise en cette conjoncture particulière. S'agissant du volet financier, la FAF se dit prête à mettre la main à la poche pour accorder des subventions aux clubs, mais sur le volet sanitaire, tout est complexe. D'ailleurs, le président de la commission médicale de la FAF, Djamel Eddine Damerdji a relevé la complexité d'un retour aux activités, «qui devra être régi par des mesures encore plus rigoureuses et une coordination intersectorielle sans faille». Mais hier, son discours a changé. Il a évoqué une éventuelle reprise au mois d'août prochain, avec un protocole mis en place. à jeter un coup d'oeil sur l'exemple allemand, où la Bundesliga a été la première Ligue majeure à reprendre, l'on comprend la complexité des choses. Avant, durant et après la tenue des matchs dans des stades vides de tout supporter, des mesures sanitaires draconiennes sont prises, avec, entre au-tres, une isolation du monde durant toute la période de compétitions et des dépistages massifs pour les joueurs et les encadrants au moins deux fois par semaine et la veille de chaque match. Si un test se révèle positif, le joueur ou membre du staff sera placé en isolement avec visites interdites et l'hôtel devra être désinfecté. Mais ce n'est pas tout, les joueurs devront renoncer aux effusions collectives pour célébrer leurs buts. Remplaçants et entraîneurs porteront des masques sur le banc de touche.

Le protocole convivial d'avant-match, accompagnement par des enfants, poignées de mains et photos, a été supprimé. Le ballon sera régulièrement désinfecté en cours de match. L'arrivée en bus se fera dans plusieurs véhicules afin de respecter la distanciation physique, avec port du masque obligatoire. Dans les vestiaires, chaque joueur devra se tenir à 1,5 mètre des autres. Enfin, une protection en plexiglas sera installée entre les joueurs et les journalistes pour les interviews d'après match.

Avec les moyens dont ils disposent, les clubs algériens ne peuvent aucunement assurer une reprise pareille, sans risques, même si le risque zéro n'existe pas. Plusieurs clubs se concertent, depuis plusieurs jours, afin de rendre public un communiqué commun, dans lequel ils s'opposeront à une éventuelle reprise, pour toutes ces raisons. Ils veulent exercer une pression sur les «décideurs» dans ce dossier, dans l'espoir de revenir sur la décision de reprendre la compétition et commencer dès à présent, à préparer la saison à venir.