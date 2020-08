Après une période d'arrêt qui n'a que trop duré, l'activité footballistique en Algérie va reprendre. La décision a été prise, hier, lors de la réunion ayant regroupé le président de la Fédération algérienne de football, Kheïreddine Zetchi, celui de la Ligue de football professionnel (LFP), Abdelkrim Medouar, et ceux des clubs de la Ligue 1, accompagnés des entraîneurs et des DTS. Les entraînements pour les équipes de l'élite pourront débuter à partir du 15 septembre prochain, avec le respect strict d'un protocole sanitaire qui sera mis en place, histoire d'éviter la propagation du coronavirus, dont les chiffres commencent à baisser depuis plusieurs jours. Pour ce qui est du championnat de la Ligue 1, le coup d'envoi sera donné, sauf revirement, le 15 novembre prochain. Les équipes auront, ainsi, 8 semaines pour bien se préparer à cette reprise, qui se fera, comme attendu, à huis clos. Selon des sources, plusieurs propositions ont été faites lors de cette réunion concernant la composante de la Ligue 1. Il y avait, entre autres, celle d'avoir deux groupes de 10 équipes, ce qui permettra d'achever le championnat dans les meilleurs délais. Les leaders de chaque groupe joueront une finale sur un terrain neutre pour désigner le champion. Mais les représentants des clubs présents ont refusé toutes les propositions, préférant opter pour un seul groupe de 20, ce qui donnera, au final, 38 journées. Le leader sera désigné, donc, champion d'Algérie. Et c'est l'option qui a été validée par la FAF et la LFP. S'agissant de la coupe d'Algérie de la saison 2019-2020, qui est au stade des quarts de finale, tout indique qu'elle sera annulée, et que c'est la JS Kabylie, 4e au classement général de cette même saison, qui représentera l'Algérie en coupe de la CAF en compagnie de l'ES Sétif. Le CR Belouizdad, champion d'Algérie en titre, et le MC Alger, son dauphin, joueront la Champions League. Pour Dame Coupe de la saison prochaine, nous apprenons qu'il y a de fortes possibilités que les matchs en aller-retour à partir des quarts de finale soient annulés. L'équipe qui sera tirée au sort en premier recevra sur son terrain, homologué auparavant pour abriter les matchs de championnat.