Les clubs de natation concernés par les compétitions nationales et internationales ont été autorisés à reprendre les entraînements à partir de dimanche prochain (21 février), a indiqué, jeudi, un communiqué du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS). «La reprise des compétitions de natation a été fixée au mois d’avril 2021», ajoute le MJS. Cette décision s’inscrit dans le cadre de la reprise progressive des activités sportives et après l’accord des services du Premier ministre et l’adoption du protocole sanitaire par le Comité scientifique de suivi de l’évaluation de la pandémie de coronavirus. «Les directeurs de la jeunesse et des sports dans les wilayas et la Fédération algérienne de natation sont chargés de veiller au strict respect du protocole sanitaire à cet effet», précise la même source.