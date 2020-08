Les athlètes des Equipes nationales juniors et seniors (garçons et filles) reprendront les entraînements aujourd’hui avec la programmation de deux stages aux Centres de préparation de Souidania (Alger) et de Tikjda (Bouira), indique la Fédération algérienne des luttes associées (FALA). Le premier stage se déroulera jusqu’à vendredi au Centre de regroupement et de préparation des Equipes nationales à Souidania (Alger), alors que le second aura lieu du 22 août au 11 septembre au Centre national des sports et des loisirs de Tikjda (Bouira), précise l’instance fédérale. Le staff technique national, composé des entraîneurs : Bendjedaâ Maâzouz, Aoune Fayçal Benrahmoune Mohamed, a convoqué 31 athlètes à ces deux regroupements qui marqueront la reprise des entraînements. Les athlètes de l’élite préparent les prochaines échéances dont le tournoi qualificatif aux jeux Olympiques 2021 de Tokyo, prévu le mois de mars 2021 à El Jadida (Maroc).