La JS Kabylie reprendra du service le samedi 29 août avec le début du stage préparatoire en vue de la saison 2020-2021, a annoncé lundi le club pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de football sur sa page officielle Facebook.

La décision a été prise lors d'une réunion de travail, tenue au siège du club, ayant regroupé l'ensemble des staffs.

«L'ordre du jour a porté sur plusieurs points liés à la vie du club, notamment la préparation de la saison 2020-2021», précise la même source.

La formation kabyle a terminé la saison 2019-2020, suspendue en raison de la pandémie de Covid-19, à la 4e place au classement avec 36 points, à quatre longueurs du CR Belouizdad, désigné à titre exceptionnel champion d'Algérie. «Un débat fructueux et sincère a été ouvert et chacun a eu l'occasion d'exprimer son point de vue sur les sujets abordés: l'organisation, les effectifs seniors et jeunes, les équipements, la désinfection de la résidence, la boutique, le cercle du club, et la communication.

à l'issue de cette rencontre, plusieurs décisions ont été prises, entre autres, une prise de contact avec les joueurs fixée au 27 août et le début du stage le 29 du même mois», souligne le communiqué.

Par ailleurs, la JSK a annoncé l'engagement du jeune défenseur Kerroum Ahmed (20 ans), en provenance de l'ASM Oran (Ligue 2), pour un contrat de trois saisons.

Qualifié d'«une véritable perle, et un des espoirs du football national», Kerroum, passé par les différentes sélectons jeunes, rejoint les autres nouvelles recrues estivales de la JSK, à l'image de Mehdi Ferrahi (RC Kouba), Lyes Fayçal Haddouche (CRB Dar El Beïda), et Juba Aguieb (ES Ben Aknoun). En recrutant des joueurs de différents paliers, la JSK, semble être le club le plus actif sur le marché des transferts par rapport aux autres pensionnaires de l'élite.

La période des transferts d'été s'est ouverte officiellement mercredi 5 août et s'étalera jusqu'au 27 octobre, alors que la date du coup d'envoi de la saison 2020-2021 n'a pas encore été arrêtée.