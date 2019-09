Les travaux de réalisation du Centre nautique relevant du complexe sportif d’Oran devront être relancés de sitôt après la levée des réserves formulées par la Fédération algérienne de natation (FAN).

Le Centre nautique en question composé de deux piscines olympiques, dont une non couverte et une autre semi-olympique, accuse un retard dans sa réalisation estimé à trois mois, selon les explications données par les services concernés au ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderraouf Bernaoui, lors d’une visite de travail sur les lieux, le 17 septembre dernier.