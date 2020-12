Le Championnat de Ligue 2 de football 2020-2021 débutera en février 2021, a annoncé le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS).

«La reprise des entraînements des clubs de Ligue 2 a été fixée au 20 décembre», a ajouté la même source.

A noter que 36 clubs composent la nouvelle L2, répartis en deux groupes en fonction du critère géographique (Centre-Est et Centre-Ouest).

Sur la base du nouveau système pyramidal de compétition, la Ligue 2 saison 2020-2021 aura un statut amateur et donc gérée par la LNFA et non plus par la Ligue de football professionnel comme auparavant.

«La Fédération algérienne de football se chargera de prendre les dispositions nécessaires pour la reprise des entraînements et du championnat de football de Ligue 2», souligne le MJS.

À rappeler qu'au mois de novembre dernier, le président de la Fédération algérienne de football (FAF) Kheireddine Zetchi, a déclaré que les clubs de la Ligue 2 amateur devraient reprendre les entraînements en décembre prochain, sous réserve de l'accord des autorités sanitaires.

«Nous sommes dans l'attente du feu vert des autorités pour autoriser les clubs de la Ligue 2 à entamer les entraînements au mois de décembre. Le coup d'envoi du championnat sera donné juste après (en février, ndlr). Nous allons commencer d'abord par la Ligue 2, après on va aller au fur et à mesure avec les autres championnats», a indiqué le patron de la FAF sur les ondes de la Radio nationale. Par contre, et après 8 mois de repos forcé, le championnat de la Ligue 1 professionnelle a repris le 27 novembre dernier avec le déroulement des quatre premiers matchs de la première journée.

«Nous serons très intransigeants sur l'application du protocole sanitaire. Je sais que ce ne sera pas facile, mais les clubs devront jouer le jeu. Il va falloir faire preuve de beaucoup de rigueur. Tout le monde est appelé à respecter le calendrier, même si nous savons qu'il y a des clubs qui vont devoir jouer des compétitions africaines.

Nous allons nous adapter pour leur permettre de représenter comme il se doit les couleurs du pays», a-t-il conclu.

La composition des groupes

Centre-Est:

IB Lakhdaria, USM Annaba, AS Khroub, DRB Tadjenanet, MC El-Eulma, MO Béjaïa, JSM Béjaïa, MO Constantine, US Chaouïa, CA Batna, MSP Batna, HB Chelghoum Laïd, CRB Ouled Djellal, USM Khenchela, WR M'sila, Amel Boussaâda, NRB Teleghma, CR Béni-Thour.

Centre-Ouest:

RC Arba, MC Saïda, ASM Oran, OM Arzew, CR Témouchent, IRB El-Kerma, MCB Oued Sly, RCB Oued R'hiou, SC Aïn Defla, JSM Tiaret, US Remchi, SKAF Khemis Miliana, USM Blida, WA Boufarik, ES Ben Aknoun, CRB Aïn Oussera, RC Kouba, USM Harrach.