Comme communiqué par les médias algériens les 25 et 26 août derniers, la Fédération algérienne de football (FAF) a finalement annoncé que le début de la nouvelle saison est fixée au 20 novembre prochain. Quant aux début des entraînements, les mêmes médias ont précisé que la date du 15 septembre avait été retenue. La FAF avait, de suite, démenti ces deux informations par des précisions publiées sur son site officiel le 27 août.

Et c'est donc à se demander pourquoi, elle se contredit en retenant cette même date du début des compétitions? La date de la reprise du championnat de Ligue 1 est fixée au 20 novembre. Mais là, une condition logique est de mise: on parle du protocole sanitaire que les clubs doivent appliquer. Or, il se trouve qu'il y a un véritable manque de transparence dans la communication de la FAF, puisqu'elle ne pipe mot sur les décisions du Bureau fédéral, sauf pour dénoncer la réaction du président de la JS Kabylie, qui a observé un sit-in devant le siège de la FAF le jour de cette réunion du BF, mardi dernier, avec d'autres présidents des clubs amateurs qui contestent le système pyramidal adopté, car il n'est pas conforme aux règlements, selon ces derniers.

Mais la FAF ne fustige que Mellal en menaçant le club de sanctions tout en saisissant l'occasion de mettre en exergue le retour au regroupement des Canaris la semaine dernière à Akbou, jugeant qu'il «a fait fi des décisions de l'Etat algérien qui a prorogé la date du confinement au 30 septembre 2020 et l'interdiction de regroupements et encore moins d'entamer les entraînements en raison de la fermeture des infrastructures sportives depuis le mois de mars 2020, ce dirigeant n'a cessé d'avoir une attitude provocatrice et insultante». Or, la décision de reprendre les compétitions le 20 novembre est donc prise par la FAF, alors que le MJS n'a donné aucune instruction relative à l'ouverture des infrastructures et aux entraînements, jusqu'à ce que nous mettions sous presse.

Alors que le MJS avait observé, jusqu'à présent, un mutisme total sur les transgressions des règlements par la FAF et surtout de la propre directive du MJS sur l'interdiction de tout changement dans les règlements et statuts des fédérations avant les élections de ces mêmes fédérations, la FAF se place donc au-dessus de la tutelle pour «imposer» ses décisions.

Se trouvant sur un terrain bien propice, la FAF joue toute seule dans l'arène, au moment où le MJS penche peut-être plus sur le côté politique que celui du mouvement sportif. Enfin, ce ne serait sûrement pas une surprise si la FAF, se rétractait en indiquant qu'elle n'a jamais annoncé la date du 20 novembre pour la reprise du championnat. Reste, maintenant, le risque qu'encourent les joueurs pour une reprise après une longue trêve, sachant que les entraînements individuels, qui restent insuffisants, ne sont pas appliqués comme il se doit par les joueurs, alors que la saison s'annonce chargée. Quant au protocole sanitaire qu'il faudrait appliquer avant et pendant les entraînements et les compétitions, une réunion est prévue entre la FAF et le MJS la semaine prochaine pour les déterminer avec qui de droit bien évidemment.