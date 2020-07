Arthur Melo (23 ans, 28 matchs et 4 buts toutes compétitions pour la saison 2019-2020), officiellement transféré à la Juventus pour 82 millions d'euros, bonus compris, refuse de poursuivre son aventure avec le FC Barcelone. Non utilisé lors des 6 derniers matchs de Liga par Quique Setién, le milieu de terrain, qui est rentré au Brésil malgré la situation sanitaire précaire, ne veut plus entendre parler du club catalan. Selon ESPN, les dirigeants barcelonais, remontés contre l'Auriverde, pourraient lui ouvrir la porte et résilier son contrat, malgré le retour imminent de la Ligue des Champions. Une décision radicale souhaitée par le joueur, désireux de filer à Turin, qui pourrait perdre une partie de sa rémunération du mois d'août.