L’unique représentant algérien en coupe de la CAF, le Paradou AC, qui se trouve depuis vendredi dernier au Nigeria, aura fort à faire en rencontrant, aujourd’hui à 14h à Aba, la formation locale d’Enyimba pour le compte de la 4e journée du groupe « D » de cette compétition continentale. Dans ce match, l’équipe algérienne, drivée par le coach portugais, Francisco Alexandre Chalo, compte bien confirmer sa bonne dynamique des victoires. Le Paradou avait justement battu cette même équipe d’Enyimba (1-0) lors de la précédente journée au stade Mustapha-Tchaker de Blida avant de battre, mercredi dernier, soit juste avant de rallier le Nigeria, l’USM Bel Abbès (3-0) en match de mise à jour de la 9e journée du championnat d’Algérie de Ligue 1. Ce qui explique justement cette volonté des Pacistes de revenir avec un bon résultat d’Aba aujourd’hui et, ainsi, atteindre les deux objectifs à très court terme : confirmer son regain de forme et surtout garder ses chances intactes pour la qualification aux quarts de finale de cette coupe de la CAF. D’ailleurs, l’attaquant Guenaoui l’indique si bien en déclarant : « Même chez eux, nous essaierons de gagner. Il est vrai, que c’est difficile de jouer en déplacement en terre africaine, mais nous sommes décidés à fournir les efforts nécessaires pour garder cette dynamique des victoires, surtout en coupe de la CAF. » Il faut reconnaître, au passage, que ce match serait bien difficile à négocier par les Académiciens, car les Nigérians sont tout aussi condamnés à gagner pour garder leurs chances de qualification. Pour bien comprendre la difficulté de la tâche des joueurs du Paradou, il est important de jeter un petit coup d’œil au classement de ce groupe « D ». A l’issue de la 3e journée, l’équipe marocaine, Hassania d’Agadir occupe la première place avec un total de 7 points. Le Paradou est deuxième avec 4 points suivi par Enyimba avec 3 points et enfin le dernier classé n’est autre que San Pedro avec seulement 2 points. Avec un seul point qui sépare le PAC de son adversaire du jour, nul doute que l’enjeu est vraiment de taille aussi bien pour l’une que pour l’autre équipe afin de préserver leurs chances de qualification. L’enjeu sera important pour les deux équipes, d’autant plus que la formation nigériane délogera, en cas de victoire, le club algérois de la 2e place et se repositionne en vue des quarts de finale. Du côté d’Enyimba, rien ne va plus suite à la lourde défaite concédée en déplacement face à Plateau United (0-4), en cham-pionnat local. Un revers qui a fait reléguer le club à la 14e place au classement, et surtout précipiter le limogeage de l’entraîneur Usman Abdallah. Les joueurs d’Enyimba savent que seule une victoire leur permet de redonner confiance à leurs fans devant qui, ils doivent négocier le match d’aujourd’hui. Par contre, une éventuelle défaite du PAC risque de faire revenir les Académiciens à la case de départ et remettra tout en cause. Dans l’autre match de ce groupe, le leader du groupe Hassania Agadir du Maroc, évoluera, a priori, sur du velours à domicile face aux Ivoiriens de San Pedro, lanterne rouge avec deux points et qui vient lui aussi de limoger son coach pour mauvais résultats. Enfin, il est utile de rappeler, que le CR Belouizdad, l’autre représentant algérien dans cette épreuve, avait été éliminé en 16es de finale par les Egyptiens de Pyramids FC.