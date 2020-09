La sélection nationale militaire a regagné, dans la matinée d'hier, le territoire national, à l'issue de la 6ème édition des Jeux militaires internationaux, qui s'est déroulée du 23 août au 2 septembre en Fédération de Russie, en obtenant des résultats encourageants. La délégation a été accueillie, à la Base aérienne de Boufarik par le général-major Mohamed Kaïdi, chef du Département emploi-préparation de l'état-major de l'ANP. Cet évènement sportif international a vu la participation de l'Equipe nationale militaire dans deux spécialités, «La Section aéroportée» et celle de «l'Ami fidèle», dans la première spécialité, l'équipe du Commandement des Forces terrestres a obtenu la 4ème place par équipe, la coupe de «l'équipe unie» et celle du meilleur tireur de lance-roquettes RPG- 7, ainsi que la médaille du ministère de la Défense de Russie. Dans la seconde spécialité, l'équipe du Commandement de la Gendarmerie nationale a obtenu la 3ème place par équipe, la Coupe de la meilleure équipe cynotechnique, la deuxième place dans la Compétition de pêche, la troisième place dans la Course des champions, ainsi que la Coupe du meilleur arbitre de la compétition.

L'Equipe nationale militaire sera reçue aujourd'hui, par le chef d'état-major.