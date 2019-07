Le RC Relizane, pensionnaire de la Ligue, voit enfin le bout du tunnel et commence à remettre de l’ordre dans la maison en attendant de lancer la préparation technique de la nouvelle saison. Le président, Mohamed Hamri, est revenu à de meilleurs sentiments après avoir reçu des assurances de la part des autorités locales pour l’aider à mener le navire à bon port. L’intervention des autorités locales a permis de nouer des contacts avec une grande entreprise algéro-turque implantée dans la wilaya de Relizane pour éventuellement signer un contrat de partenariat avec le club. Samedi, l’équipe a engagé l’entraîneur Meziane Ighil ainsi que trois joueurs expérimentés, à savoir Seguer, Bouazza et Mazari. Il appartient, ainsi, au nouvel entraîneur de rattraper le retard sensible en matière de préparation surtout que la date du coup d’envoi de la saison approche à grands pas.