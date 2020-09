Le WA Tlemcen, nouveau promu en Ligue 1, débutera finalement la préparation d'intersaison le 3 octobre prochain alors qu'elle était programmée initialement pour aujourd'hui. Un premier stage d'une dizaine de jours est prévu à Tlemcen, plus précisément au niveau de l'hôtel relevant du complexe sportif Akid-Lotfi. En attendant, la direction du club est sur le point d'achever son opération de recrutement après avoir engagé jusque-là Belalam (O Médéa), Amiri (RC Arba), Ibouziden (AS Aïn M'lila), Bencheikh-Belaribi (ASM Oran), Zenasni (JSM Béjaïa), Aïch (USM Bel Abbès) et Benamrane (ASO Chlef). La formation des Zianides ne compte pas se contenter de ces joueurs, car elle a également entrepris des contacts avec d'autres éléments, à l'image de Kheïraoui (USM Alger), Sidhoum et Khiat (NA Hussein Dey). Dans le même registre, la direction du WAT a promu trois jeunes de la réserve en équipe première, que sont le gardien de but Bendadou et les deux joueurs de champ, Smahi et Benhmida.