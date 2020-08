Les membres de l'assemblée générale du MC Alger, réunis jeudi en session extraordinaire (AGex) à Alger, se sont prononcés en faveur de la fusion avec le Groupement sportif des pétroliers (GSP), actant ainsi la réunification des deux clubs algérois. Sur le total des 93 membres que compte l'AG du MCA, 64 ont répondu présent et ont majoritairement voté par «Oui», à main levée, alors que leurs homologues du GSP avaient approuvé la fusion lors de leur assemblée extraordinaire, tenue la veille. Le président du club sportif amateur (CSA/MCA), Turki Messaoudi, a estimé que la réussite de cette fusion est «un grand jour dans l'histoire du Doyen, après les multiples obstacles qui ont bloqué la réalisation de ce projet». «C'est un moment historique pour le Mouloudia, qui récupère 13 sections sportives évoluant désormais sous le sigle du MC Alger. C'était une mission difficile, mais grâce à Dieu nous avons réussi à concrétiser ce projet par la volonté de nos dirigeants, qui ont travaillé dans le climat de la nouvelle Algérie, pour rassembler la famille du MC Alger et offrir le meilleur des cadeaux aux supporters pour le centenaire du club», a-t-il ajouté. Cette AGex a également abouti à la mise en place d'une commission mixte entre les dirigeants des deux clubs pour faire aboutir la fusion dans les plus brefs délais. «Nous avons une feuille de route pour concrétiser ce projet avec nos collègues du GSP. Nous allons nous réunir et enclencher rapidement les processus administratifs pour concrétiser la fusion entre le MCA et le GSP», a fait savoir le président du CSA/MCA. Concernant les titres remportés par le GSP depuis sa création en 2008, Turki Messaoudi a assuré que «le projet de fusion inclut les athlètes, les techniciens, les administrateurs ainsi que le palmarès, comme cela avait été le cas en 2008 pour le GSP», insistant sur le fait que «le MCA et le GSP sont désormais une seule famille». Les travaux de l'AGex du MC Alger ont enregistré la présence de plusieurs figures du club algérois, dont les joueurs de l'équipe de football championne d'Afrique en 1976, à savoir Zoubir Bachi, Anouar Bachta et Omar Betrouni, ou encore le célèbre sélectionneur national de handball, Abdelaziz Derouaz. Cette fusion sera plutôt une «absorption», puisque le GSP, avec ses 13 sections sportives, évoluera désormais sous le sigle du MC Alger. Une fois la fusion opérée, le MCA nouvelle version comptera 15 sections, celles existant déjà dans les deux clubs, comme le tennis de table et l'escrime, ne formeront désormais qu'une.