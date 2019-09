Blessé à un genou et opéré mercredi, Aymeric Laporte s’apprête à entrer en phase de récupération puis de rééducation. Le défenseur central de Manchester City, qui venait d’être rappelé en équipe de France pour les matchs face à l’Albanie et Andorre, dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2020, va vraisemblablement devoir prendre son mal en patience. En effet, d’après la presse britannique, l’ancien joueur de l’Athletic Bilbao devrait être absent au moins quatre mois, et ne referait potentiellement son retour sur les pelouses que dans le courant du mois de janvier prochain. Si aucune communication officielle n’a été effectuée par les Citizens, Laporte pourrait notamment manquer toute la première phase de la Ligue des champions.