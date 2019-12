Dimanche soir, le Milan AC se déplaçait sur la pelouse de Parme dans le cadre de la 14ème journée. Grandement distancés en Série A, les Rossoneri devaient gagner afin de se donner un peu d’air au classement. Et au bout du suspens, les hommes de Stefano Pioli se sont finalement imposés sur le score de 1-0, grâce à une réalisation de Théo Hernandez. Mais un autre joueur a brillé tout au long de la rencontre : Ismaël Bennacer (22 ans). En effet, face aux hommes de D’Aversa, l’international algérien (22 sélections) a ébloui la rencontre de son talent. Les chiffres sont là, le milieu de terrain a réussi 92% de ses passes, lui qui a touché 76 ballons. Défensivement, il a été très propre, réussissant 3 tacles et effectuant 4 interceptions. Enfin, il a délivré une passe clé et a réussi 4 dribbles durant la rencontre.