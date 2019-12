Après une blessure qui l’a éloigné des terrains, l’attaquant algérien, Abderrahmane Meziane, a enfin marqué son premier but avec Al-Aïn face à Ajman. L’ancien de l’USM Alger a permis à son équipe de revenir au score après avoir inscrit un très joli but en première période, d’une magnifique reprise de volée qui n’a laissé aucune chance pour le gardien adverse. Ce but a mis Al-Aïn dans de bonnes conditions, puisqu’elle a terminé la rencontre sur le score de (4-1). Meziane annonce la couleur et veut, désormais, retrouver le meilleur de sa forme pour frapper, une nouvelle fois, aux portes de l’Equipe nationale en prévision des prochaines échéances.