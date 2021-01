En difficulté ces dernières semaines, Kylian Mbappé (22 ans, 23 matchs et 16 buts toutes compétitions cette saison) a retrouvé la réussite vendredi avec un doublé et une passe décisive contre Montpellier

(4-0), en ouverture de la 21e journée de Ligue 1. Son entraîneur Mauricio Pochettino a apprécié. «J'étais déjà content de son investissement. Maintenant, je suis heureux qu'il marque! La confiance est capitale pour un buteur», a déclaré le coach parisien en conférence de presse après la rencontre. Avant de féliciter aussi Neymar (28 ans, 15 matchs et 11 buts toutes compétitions cette saison): «Je suis content également de l'investissement de Neymar sur le plan défensif. Son niveau d'engagement est important. C'est primordial à mes yeux d'avoir une équipe équilibrée.»