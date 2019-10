La Ligue de football professionnel (LFP), qui semble en crise permanente depuis l’arrivée d’Abdelkrim Medouar, a atteint, hier, une situation de non -retour avec l’absence de tous ses membres lors du bureau exécutif. En effet, convoqués par le président de la LFP Medouar dans un hôtel de Dély Brahim, aucun des six membres ne s’est présenté. Ces derniers devraient se réunir, hier, en marge de la commission de discipline qui doit statuer sur le cas du match MCA – USMA, boycotté par les Rouge et Noir, afin de décider des actions à mener. Ceci pourrait aller jusqu’au retrait de confiance.