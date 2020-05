L’Association nationale des éducateurs de football (ANEFOOT) a organisé une réunion en visioconférence en présence de l’Institut du travail (INT) et de la Fédération algérienne de football (FAF) autour de la problématique du métier d’entraîneur en Algérie, a annoncé la FAF samedi sur son site. En effet, dans le sillage de la rencontre qui a eu lieu le 10 février 2020 au siège de la FAF où il a été question, entre autres, de la prise en charge du dossier relatif à la problématique du métier d’entraîneur. L’ANEFOOT a organisé cette première réunion en présence de son président, Nacerddine Guemriche, Hafid Bouhela, expert international en droit et management du sport, Larbi Oummamar, membre du Bureau fédéral et président de la Commission du statut du joueur, Hafnaoui Nasri, représentant de l’Institut national du travail, Hamza Ghadbane, animateur de la réunion, Mohamed Lakehal, membre de l’ANEFOOT au Canada, ainsi que Abderahmane Medjoubour, directeur de la plateforme Technoperf, cadre du sport et membre de l’ANEFOOT. Lors de cette réunion, suivie par bon nombre de techniciens et cadres du football, plusieurs points relatifs au métier d’entraîneur en Algérie ont été abordés, avec comme éléments la nécessité d’organiser, de préserver et de valoriser ce métier. Cet événement a débouché sur la constitution d’un groupe de travail mixte afin de préparer un projet de convention de l’entraîneur qui sera remis à la FAF et aux autorités concernées dans la perspective de hisser le football national au plus haut niveau.