Présidée par le secrétaire général de la LFP, Mourad Boussafer, une réunion s'est tenue, dimanche, au siège de l'instance fédérale en présence des représentants de l'USM Alger et du CR Belouizdad, pour traiter de la préparation de la finale de la supercoupe d'Algérie, programmée les 21 du mois en cours au stade du 5-Juillet. La réunion a été consacrée au volet organisationnel de cette rencontre, qui se déroulera à huis clos. Du côté de la LFP, on a surtout insisté sur le respect du protocole sanitaire. Il doit se conformer, insiste-t-on, au même dispositif mis en place lors de la dernière rencontre internationale entre l'Algérie et le Zimbabwe jouée le 12 novembre dernier.