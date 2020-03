La Fédération algérienne de football a annoncé, hier, sur son site Internet que «le président Kheïreddine Zetchi, présidera une réunion le lundi 9 mars 2020 au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa à laquelle sont conviés les présidents des clubs professionnels, en présence des membres du Bureau fédéral et ceux de la direction de contrôle de gestion et des finances (DCGF).» La même source précise que cette réunion débutera à partir de 9h30 et portera sur deux points. Il y a d'abord le premier point relatif à La licence de club professionnel (LCP) pour la saison 2020-2021. Ensuite, ce sera au tour du second point à discuter à savoir la mise à niveau du management des SSPA. Et là, l'instance fédérale a tenu à préciser que «concernant le point 2, des organismes d'experts donneront des éclairages nécessaires sur l'opération d'assainissement des SSPA». Enfin, «à l'issue de cette séance de travail, des documents seront remis aux présidents des clubs qui devront être munis de leur cachet humide pour accuser réception». Il y a lieu d'abord d'apporter la précision suivante: la FAF vient de rectifier l'appellation de cette instance chargée du contrôle de gestion des finances qui auparavant parlait de direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG). Cette fois-ci c'est bien rectifié, car il s'agit au fait d'appliquer strictement la loi et ainsi comme le précise si bien le décret exécutif 14-330 du 27 novembre 2014 qui parle de la direction de contrôle de gestion financière (DCGF).

Donc lors de cette réunion prévue le 9 mars prochain, il s'agirait surtout d'expliquer aux présidents des clubs ces deux points faisant l'objet de l'ordre du jour. Ensuite, il est très important de rappeler que durant la première semaine du mois de février dernier, la direction du contrôle de la gestion financière de la FAF (DCGF), présidée par l'ancien joueur de l'USMA Réda Abdouche, avait transmis aux 16 clubs de la Ligue 1 par l'intermédiaire de la FAF, le nouveau cahier des charges à respecter pour pouvoir postuler à la licence de club professionnel et ce, dès le début de la saison prochaine. Il faut aussi rappeler, au passage que cette mesure a été validée par le Bureau fédéral de la FAF lors sa réunion ordinaire tenue le 28 janvier dernier. Il est important de souligner que dans le dossier relatif aux sociétés sportives par actions (SSPA), les présidents des clubs se doivent d'assurer les 19 documents prévus pour l'obtention de la LCP pour la saison 2020-2021. Et ces dossiers doivent impérativement parvenir à la FAF durant la première quinzaine du mois de juillet 2020, faute de quoi le club qui ne répond pas à ce critère ne sera pas engagé au niveau de la Ligue 1. En d'autres termes, la DCGF avait octroyé

6 mois aux clubs pour assurer cet acte administratif. C'est à se demander si les présidents des clubs ont commencé à préparer ce dossier ou pas. Et c'est donc durant cette réunion du 9 mars prochain que tout va être tiré au clair par qui de droit. Enfin, la direction du contrôle de la gestion financière de la FAF saisira également l'occasion pour apporter des explications en détail. Et surtout sensibiliser les responsables des clubs sur la mise à niveau du management des SSPA.

C'est pourquoi justement des organismes d'experts donneront des éclairages nécessaires sur l'opération d'assainissement des SSPA avant la remise des documents aux présidents des clubs qui sont priés d'être munis de leur cachet humide pour accuser réception. Ce qui veut dire qu'ils seront ainsi mis face à leurs propres responsabilités.