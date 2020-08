Alors qu’il voulait le laisser partir, Galatasaray pourrait finalement revenir sur sa décision en ce qui concerne Sofiane Feghouli. À en croire la presse turque, les dirigeants du club stambouliote ont changé et ne veulent plus du départ de l’ailier algérien qui n’a nullement envie de quitter Galatasaray cet été. Les relations sont actuellement tendues entre le Fennec et ses dirigeants, ces derniers ayant fait un prélèvement sur son salaire sans son avis. Le joueur a immédiatement saisi la FIFA qui a demandé au club turc de rétablir l’Algérien dans ses droits. En proie à des difficultés financières et soucieux de diminuer leur masse salariale après la crise engendrée par le Covid-19, les dirigeants du club Sang et Or veulent voir Feghouli partir. Le joueur est sous contrat jusqu’en juin 2022.