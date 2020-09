Aussi paradoxal que cela puisse paraître, un mois après avoir pris la décision de disputer un championnat professionnel à 38 journées, des présidents de clubs de la Ligue 1 envisagent de provoquer une réunion avec le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheïreddine Zetchi, afin de réduire ce nombre de journées de moitié.

C'est la dernière nouvelle en provenance de l'environnement de la FAF. La première remarque à faire, dans ce sens, est que ces mêmes présidents, qui ont entériné le championnat à 38 journées lors de la réunion avec le président de la FAF le 25 août dernier, prouvent qu'ils ne sont véritablement pas de bons gestionnaires.

Car, un bon gestionnaire est celui qui sait prévoir, ce qui n'est nullement le cas de ces présidents. On se rappelle que lors de cette réunion de consultation, les patrons des clubs ont été invités à choisir le format du championnat version 2020-2021, sachant que 20 clubs prendront part à ce championnat transitoire, dont le coup d'envoi est prévu le 20 novembre prochain.

La FAF a consulté la FIFA pour sortir avec 3 propositions qu'elle a fini par exposer aux clubs pour faire un choix. La première proposition est un championnat à un groupe avec 38 journées. La seconde proposition consiste à jouer une phase aller, c'est-à-dire 19 matchs, programmer ensuite un play-off entre les 10 premiers clubs, alors que les 10 derniers joueront un play-down. Deux mini-championnats qui se joueraient en 9 rencontres, à l'issue desquelles seront connus les noms du vainqueur du championnat, ceux qualifiés pour des compétitions internationales et l'identité des relégués.

La troisième proposition faite par la Fédération concerne un demi-championnat, c'est-à-dire une phase aller qui suffirait pour distribuer les prix et tout finir dans les meilleurs délais. Or, à ce moment-là, d'aucuns observateurs et spécialistes estiment que c'est la troisième proposition qui sied le mieux, compte tenu de la situation de pandémie de Covid-19 en Algérie et dans le monde entier. Mais les responsables des clubs, à l'exception de l'ES Sétif qui a refusé cette proposition et trois autres responsables, à savoir celui de la JS Saoura, la JS Kabylie, et le RC Relizane qui ont brillé par leur absence, ont imposé leur choix d'un championnat simple avec un seul groupe et 38 journées. Seulement voilà, la FIFA a ouvert une brèche pour que les Championnats nationaux puissent se dérouler en une seule phase aller avec par la suite un play-off pour déterminer les lauréats et les relégués. Et c'est cette option de la FIFA que les présidents de clubs veulent apparemment que la FAF applique désormais, et ce, avant le début du championnat prévu le 20 novembre.

Il est vrai que le temps est suffisant d'ici là pour revoir le système à appliquer pour le déroulement de ce nouveau championnat 2020-2021 provisoire, avant le retour à un véritable championnat professionnel (campagne électorale oblige actuellement). D'ailleurs, si les présidents des clubs, qui ont pris la décision de jouer 38 matchs sont de bons gestionnaires, ils auraient bien pu s'apercevoir que sur le plan financier un tel championnat est «économiquement» et «financièrement» déficitaire. Ceci, sans oublier les déplacements périlleux (les responsables sanitaires exigent deux bus pour chaque club).

De plus, l'espace aérien est toujours fermé par les autorités du pays. Ce qui veut dire qu'il faudrait des déplacements par route. Il y a aussi les tests Covid-19 qui coûtent très cher ainsi que l'hébergement, d'autant que les matchs se joueront à huis clos et, donc, pas d'attente d'argent de la billetterie.

Cette option d'une phase aller et play-off, était, est, et sera la meilleure à choisir. Et ce n'est qu'un mois après avoir pris la décision de disputer un championnat harassant et coûteux à 38 matchs que les présidents de clubs se sont réveillés et surtout compris qu'ils ont pris la mauvaise décision. Il est donc temps avant le début de la saison pour que les dirigeants des clubs puissent travailler et gérer d'une manière professionnelle. Sinon...