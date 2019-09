Cette empoignade débutera à partir de 21h au stade du

5-Juillet d’Alger, où on s’attendra à des gradins bien remplis par les fans des Verts, venus justement pour fêter les champions d’Afrique avant le coup d’envoi de cette joute amicale entre deux vieilles connaissances. Ce match amical aura deux particularités : la première est qu’il enregistrera l’ouverture de ses 36 portes au public qui devra prendre place suffisamment à l’avance pour assister à la cérémonie qui précédera la rencontre afin de célébrer les champions d’Afrique. Ensuite, et surtout, il sera aussi « historique » pour l’international algérien, Rafik Halliche, qui effectuera son dernier match, car mettant ainsi fin à sa carrière internationale. Ceci, bien évidemment, sans compter sur l’objectif primaire de l’organisation de ce match amical durant cette date FIFA. Il s’agit justement pour le staff technique des Verts, dirigé par Djamel Belmadi, de qualifier les Verts au Mondial du Qatar-2022, mais entre-temps, il faut aussi assurer une qualification à la CAN-2021. Justement, en prévision de cette seule et unique rencontre amicale des Verts en ce mois de septembre, après le désistement de dernière minute du Ghana pour un éventuel autre match le 5 septembre, le sélectionneur national a convoqué 23 joueurs, dont 19 champions d’Afrique.

D’ailleurs, ce match amical entre la sélection algérienne et son homologue du Bénin, a été initialement prévu le lundi 9 septembre à 21h au stade Mustapha-Tchaker de Blida, avant sa domiciliation au stade olympique d’Alger le même jour et à la même heure, pour fêter les Verts comme il se doit. Ce soir, ce sera un « temple de joie et de fête » avec les nouveaux champions d’Afrique et un dernier match du défenseur Rafik Halliche, qui mettra fin à sa carrière internationale. Ce sera dans la peau du champion d’Afrique que l’Algérie tentera de défendre ce nouveau statut face au Bénin, un adversaire assez connu pour les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez. En effet, lors des qualifications de la CAN-2019, le Bénin figurait parmi les adversaires des Algériens en phase des poules. C’est ainsi qu’au cours de cette phase éliminatoire, pour la CAN en Egypte, Belmadi a enregistré face au Bénin, en ce jour du 16 octobre 2018 à Cotonou, son unique défaite depuis son arrivée à la barre technique en août 2018 (1-0), en remplacement de Rabah Madjer. Tombeur du Maroc en 8es de finale de la CAN-2019 (1-1, 4-1 aux TAB), le Bénin constitue un sérieux client pour les Algériens dans ce qui sera le match à ne pas rater pour les Verts, dans l’objectif de confirmer leur renouveau avant les prochaines échéances officielles. Il est évident que question « onze » rentrant, Belmadi ne changera certainement pas son groupe d’autant que le Bénin est un sparring-partner de très bonne qualité. D’ailleurs, en stage à Paris, la sélection béninoise a battu vendredi dernier la Côte d’Ivoire (2-1) au stade Michel-d’Ornano à Caen (France), à l’occasion de son premier test préparatoire, en vue des prochaines échéances.

Les Ivoiriens ont ouvert le score à la 81’ grâce à Roger Assalé, avant que les Béninois ne renversent la faveur en égalisant d’abord par Jodel Dossou (82’) et ajoutent un second but, celui de la victoire, inscrit par Stéphane Sességnon (87’ SP). Le Bénin disputera, donc, ce soir son second match amical face à l’Equipe nationale algérienne, championne d’Afrique en titre.

Et c’est justement cette « image » que les Verts doivent défendre et donc bien confirmer surtout devant ce public très exigeant du stade du 5-Juillet.