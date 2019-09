Titulaire pour la première fois depuis son arrivée à la Fiorentina cet été, l’ailier Franck Ribéry a livré une prestation pleine d’envie samedi en Série A face à la Juventus Turin (0-0). Longuement acclamé par son nouveau public au moment de sa sortie à la 69e minute, le transfuge du Bayern Munich se montre déjà séduit par la ferveur du stade Artemio Franchi. « La ville, les tifosi... Quand on voit un stade comme ça, ça me plaît. Je suis content, c’est pour ça que je suis venu, a savouré le Français au micro de la chaîne Sky, avant de commenter sa prestation. Je suis content. Cela faisait presque trois mois que je n’avais pas joué en match et je ne suis arrivé qu’il y a trois semaines. Il faut continuer comme ça. » Malgré les doutes de certains en raison de son âge avancé, l’ancien Marseillais a confirmé qu’il peut beaucoup apporter à la Viola.