Touché à la cheville droite lors de la rencontre contre Lecce en Serie A (0-1, 30 novembre), le joueur de la Fiorentina Franck Ribéry va être absent un certain temps, comme l’avait expliqué son nouveau club début décembre. Mais quelques jours plus tard, la Viola a publié un nouveau communiqué pour donner des nouvelles de l’ancien ailier du Bayern Munich. Et celui-ci va subir une petite opération. « Le footballeur Franck Ribéry a subi aujourd’hui (jeudi, NDLR) un contrôle spécialisé en raison de la persistance de douleurs. Afin de résoudre le problème, un traitement chirurgical de stabilisation de l’articulation a été proposé et sera réalisé dans les prochaines heures. Au terme de la procédure, le calendrier de reprise de l’activité compétitive sera annoncé », explique la formation italienne sur son site internet. On ne risque donc pas de revoir le Français sur les pelouses dans les prochaines semaines.