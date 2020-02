Décidément, rien ne peut stopper l'actuel leader de la Premier League dans sa ruée vers le titre. Pas même un scénario défavorable et deux buts encaissés à domicile. Cette impressionnante machine rouge est tout simplement invincible. Moins d'une semaine après avoir fouté en Ligue des Champions contre l'Atletico (0-1), les hommes de Jurgen Klopp ont été proches de s'incliner en championnat lundi. Et ce pour la première fois de l'exercice. Dans leur antre d'Anfield, ils ont été menés au score par les Hammers de David Moyes. Mais, au final, ils ont réussi à renverser la vapeur et aller chercher leur 26e succès en 27 matches. Le 18e d'affilée. Le record de City pourrait bien tomber la semaine prochaine à Watford. Les Reds peuvent remercier notamment Lukasz Fabianski. Alors qu'on jouait la 68e minute, le portier polonais s'est troué en laissant le cuir passer entre ses jambes sur un tir à ras de terre de Mohamed Salah. Une intervention manquée et qui gâche tous les efforts des siens, et notamment le deuxième but inscrit par Fornals. L'Espagnol avait fait la différence sur une belle reprise de volée (54e). S'il n'y avait pas eu l'impair de leur gardien, il n'est pas sûr que les Londoniens auraient craqué. Mais, on ne peut pas refaire l'histoire, et on retiendra qu'à 2-2, Liverpool a complètement repris l'ascendant. Après une grosse occasion manquée par Roberto Firmino (74e), les champions d'Europe ont réussi à assurer la victoire grâce à Sadio Mané. Le Sénégalais trouvait la faille seul devant le but sur un service d'Alexander-Arnold (81e). Le latéral anglais s'était déjà mué en passeur en première période pour servir Gigi Wijnaldum pour l'ouverture du score (9e). C'était juste avant que les Londoniens n'aient égalisé par Issa Diop. Pour Alexander-Arnold c'était déjà le 24e " assist " en Premier League à seulement 21 ans. Un 26e aurait pu avoir lieu en fin de match, mais l'arbitre l'a refusé à cause d'un hors-jeu de Mané (87e).

Real Madrid

Benzema répond à ses détracteurs

Longtemps critiqué pour son rendement jugé insuffisant, l'attaquant du Real Madrid, Karim Benzema (32 ans, 33 matchs et 18 buts toutes compétitions cette saison), a répondu aux sceptiques en enchaînant les buts après le départ de Cristiano Ronaldo à l'été 2018. Le Français estime que les doutes à son égard n'ont fait qu'accroître sa motivation. " De toute façon, dans une carrière, il y a toujours des hauts et des bas, a relativisé l'ancien Lyonnais sur le site officiel de l'UEFA. Il y a toujours des critiques. Mais je dis toujours que lorsque l'on te critique, c'est que l'on attend plus de toi, c'est que tu peux faire plus, donner plus. Donc ça m'a permis de ne rien lâcher mentalement, même si je l'avais déjà, le mental. C'est important dans cette équipe-là. Les critiques font partie du foot, c'est comme ça. Moi, ça me motive encore plus. " On peut donc compter sur le Merengue, moins prolifique en ce début d'année, pour ne rien lâcher.

Chelsea

Ziyech justifie son choix

40 millions d'euros, c'est le montant déboursé par Chelsea à l'Ajax Amsterdam pour boucler le recrutement d'Hakim Ziyech l'été prochain, et l'opération a déjà été officialisée par les Blues. Interrogé sur le site officiel de Chelsea, l'attaquant marocain s'est confié sur les coulisses de son transfert. " Je me sens heureux, je suis excité et j'ai hâte de porter le maillot de Chelsea. C'est un grand club dans un grand championnat. J'aime leur style de jeu, ils jouent un football offensif et c'est quelque chose qui me va à merveille, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai opté pour Chelsea. Lampard a joué un rôle majeur dans ma décision. Nous avons souvent été en contact ces deux dernières semaines et il m'a fait bonne impression, cela a beaucoup pesé dans mon choix ", a indiqué Ziyech.

PSG

Thiago Silva forfait pour Dortmund

Nouveau coup dur pour le Paris Saint-Germain ! Contraint de sortir dès la 17e minute face à Bordeaux (4-3) dimanche, Thiago Silva souffre d'une lésion à la cuisse droite, annonce le club francilien. Résultat, le défenseur central sera absent pendant trois semaines et manquera donc le huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre Dortmund le 11 mars ! Cela commence à faire beaucoup pour l'entraîneur Thomas Tuchel, déjà privé d'Ander Herrera lui aussi blessé, mais aussi de Thomas Meunier et de Marco Verratti suspendus.

Manchester United

Solskjaer attend mieux de Martial

Buteur face à Chelsea (2-0), Bruges (1-1) et Watford (3-0) la semaine dernière, Anthony Martial (24 ans, 21 matchs et 10 buts en Premier League cette saison) fait le bonheur de Manchester United et d'Ole Gunnar Solskjaer. Mais le manager des Red Devils ne compte pas lâcher l'attaquant français. "

Je suis ravi de sa semaine,a confié le Norvégien. Il a subi beaucoup de critiques et je suis sûrement un de ceux qui le critiquant le plus car je lui demande de faire plusieurs choses. Mais cette semaine,il a marqué de vrais buts d'avant-centre. La tête contre Chelsea, puis il a tout fait sur son but face à Bruges en défendant et en récupérant le ballon.

Et là il a fait ce qu'il sait faire de mieux : des gestes techniques. Parfois, ce qu'il fait est hallucinant. Mais je veux plus, j'attends plus de lui, je suis toujours sur son dos. " En effet, le coach mancunien aimerait que l'ancien Lyonnais soit plus tueur dans la surface adverse.

Naples

Insigne nie tout contactavec le Barça

Le FC Barcelone n'aurait pas approché Lorenzo Insigne. Formé à Naples, l'international italien a gravi les échelons peu à peu jusqu'à devenir une pièce maitresse des Azzurri. Très performant sous les couleurs du Napoli, Lorenzo Insigne aurait suscité l'intérêt d'Everton - comme Le 10 Sport l'a révélé en exclusivité - du PSG et du FC Barcelone ces derniers mois. Malgré tout, l'attaquant de 28 ans défend toujours les couleurs des Azzurri. Alors que le Napoli recevait le Barça hier en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, Lorenzo Insigne a profité de l'occasion pour évoquer l'intérêt du club catalan à son égard. Comme il l'a lui-même confié en conférence de presse d'avant-match, Lorenzo Insigne n'a jamais été contacté par le FC Barcelone. " Je n'ai jamais été proche du Barça. C'est un grand club, mais je n'ai jamais eu cette opportunité ", a-t-il expliqué dans des propos rapportés par Calciomercato.

FC Barcelone

Piqué s'exprime sur le chaos interne

Ces dernières semaines ont été très animées à Barcelone, et pas que pour le côté sportif. Entre l'attaque de Messi à Abidal, l'arrivée de Braithwaite qui fait beaucoup parler et la polémique des réseaux sociaux où plusieurs joueurs du FC Barcelone ont été ciblés, l'encre a beaucoup coulé. Gerard Piqué, qui faisait partie des hommes visés par les attaques, était présent en conférence de presse lundi soir et a logiquement été interrogé à ce sujet. " Nous essayons de faire notre boulot. Dans ce club, ces dernières années, les résultats sportifs ont réussi à faire tenir le club. Si on n'a pas de résultats, la marée basse ne sera pas tranquille. Les explications de Bartomeu ? Je l'ai cru. Il ne savait rien, il était touché, maintenant il faut passer à autre chose. Parler de tout ce qui est extra-sportif, ça nous porte préjudice ", a expliqué le défenseur catalan. Assez conciliant et réservé le Gerard sur ce coup...