Les joueurs du Mouloudia d’Alger se trouvent depuis jeudi à Casablanca (Maroc) avec la détermination d’arracher leur ticket pour les demi-finales de la Coupe arabe des clubs en rencontrant, ce soir à partir de 20h, le Raja au complexe Mohammed-V. Cette rencontre décisive sera dirigée par un trio d’arbitrage irakien. Il s’agit de Kacem Mohanad, qui sera assisté par ses deux compatriotes, Maythem Khamat et Akram Ali. Après avoir perdu son match aller des quarts de finale le 5 janvier dernier au stade Mustapha-Tchaker de Blida (1-2), les Vert et Rouge sont unanimes à prendre leur revanche et surtout à arracher leur qualification pour le dernier carré de cette compétition régionale. Le porte-parole du conseil d’administration du Mouloudia, Tahar Belkhiri, a déclaré dans ce sillage : «On n’est pas au Maroc pour faire du tourisme, mais pour arracher notre qualification.» L’attaquant Abdenour Bekheir verse dans le mêmes sens en indiquant : «On n’est pas au Maroc en victime expiatoire.» Plus prudent, mais bien optimiste, l’autre attaquant du MCA, Mehdi Benaldjia estime que «la qualification n’est pas impossible». Les joueurs du coach intérimaire, Mohamed Mekhazni, sont, ainsi, décidés à prendre leur revanche des joueurs du Raja qui les ont battus au match aller pour gagner le match, mais surtout de se qualifier en demi-finales. D’ailleurs, pour mieux les motiver, le coach a insisté auprès de ses joueurs en leur faisant remarquer qu’«en réalité, on n’a finalement rien à perdre». Et il se trouve justement que ce quart de final retour de la Coupe arabe sera le dernier match que dirigera Mekhazni en qualité de coach du MCA, dans la mesure où il cédera la barre technique au nouvel entraîneur, Nabil Neghiz. Nommé mercredi dernier, Neghiz s’est déplacé avec l’équipe au Maroc pour voir la réaction de ses joueurs, dos au mur, et surtout dans un derby maghrébin décisif. Mais Neghiz ne prendra ses fonctions qu’après le retour de l’équipe du Maroc. Sur le plan de l’effectif, Mekhazni ne pourrait compter sur les joueurs cadres Djabou blessé et Harrag suspendu en s’étant fait expulser au match aller. Ce qui compliquerait quelque peu la tâche du staff technique pour trouver les remplaçants à ces deux joueurs bien expérimentés, surtout dans des matchs à gros enjeu comme celui de ce soir. Mais il faut savoir aussi que du côté du Raja, le staff technique a aussi des joueurs absents pour ce match. Ainsi, Omar Boutayeb, Abdelilah Ha?di, Abdeljalil Jbira et Mohammed Douik, blessés. Quant au Congolais Fabrice Ngoma, il est rentré à son pays afin de renouveler son passeport. Le coach Jamal Sellami doit donc composer son effectif ce soir sans ces joueurs. Sachant que les Mouloudéens n’ont plus rien à perdre dans ce match, le coach Jamal Sellami a prévenu ses joueurs en insistant surtout sur le fait de ne pas prendre ce match à la légère. D’ailleurs, et en dépit du fait que les Vert et Rouge connaissent une période de turbulence et d’instabilité aussi bien sur le plan administratif que technique, le coach du Raja rappelle à ses joueurs que ce n’est pas par pur hasard que le MC Alger est second du championnat algérien au bout de 16 journées, à cinq petits points du leader, le CR Belouizdad. Ce qui montre que le coach du Raja est bien prudent et qu’il prend très au sérieux cette équipe du MCA, bien blessée. Ce derby s’annonce des plus disputés même si pour le Raja, un simple match nul suffirait pour passer en demi-finale. Enfin, il est utile de rappeler que le club qui se qualifiera en demi-finale à l’issue de cette rencontre affrontera Al Ismaily Sporting club (Egypte) le 16 février pour la manche aller, alors que le match retour aura lieu le 25 février. L’autre quart de finale opposera l’Olympique de Safi (Maroc) à Al Ittihad (Arabie saoudite), et le vainqueur affrontera Al-Shabab Riyadh (Arabie saoudite).