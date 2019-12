Une assemblée générale extraordinaire de la JSM Tiaret devrait se tenir aujourd’hui au cours de laquelle l’actuel président du directoire compte annoncer sa démission. Sans président depuis la démission, lors de l’intersaison, d’Ahmed Feghouli, le club sportif amateur de la JSMT est géré depuis par un directoire ayant à sa tête Sofiane Boumedien. « Ezzarga » traverse une période délicate cette saison après avoir raté la montée en Ligue 2 au cours de l’exercice passé qu’elle a terminé à la deuxième place. Le départ d’Ahmed Feghouli a plongé le club dans la crise, au regard de la chute libre que connaît l’équipe, désormais menacée de relégation puisqu’elle occupe la 15e et avant-dernière place au classement du groupe Ouest. Cela se passe au moment où les observateurs ont misé sur la JSMT pour jouer les premiers rôles cette saison, surtout que pour l’actuel exercice le nombre des clubs appelés à accéder en deuxième palier a été exceptionnellement porté aux six premiers au lieu du leader seulement. Une aubaine que la JSMT risque de ne pas saisir au vu de son parcours négatif jusque-là. Pourtant, après la montée de ce club en DNA la saison passée, l’ex-direction de ce club avait tracé comme objectif d’enchaîner avec deux autres accessions dès les saisons suivantes pour permettre à cette formation de l’Ouest du pays de retrouver l’élite qu’elle a quittée depuis plus de deux décennies.