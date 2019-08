Le tennisman algérien Youcef Rihane intègrera directement le tableau final du prestigieux tournoi US Open « Juniors », qui se déroulera du 2 au 8 septembre 2019 à New York (Etats-Unis), a-t-on appris hier auprès de la Fédération algérienne de tennis (FAT). Une compétition de Grade « A », qui mettra en jeu un grand nombre de points, susceptibles d’aider le champion d’Algérie en titre à améliorer son classement mondial chez les juniors, actuellement 60e. Ce sera le troisième grand tournoi pour Rihane cet été, après Roland Garros et Wimbledon, pendant lesquels il fut cependant éliminé dès le premier tour.