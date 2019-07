Le tennisman algérien Youcef Rihane, associé au Roumain Nini Gabriel Dica, a quitté le tournoi de Wimbledon juniors qui se déroule actuellement à Londres, après la défaite au 1er tour du tableau double, mardi soir contre le duo japonais formé de Shunsuke Mitsui et de Keisuke Saitoh, tête de série de numéro 6, par deux sets à zéro (2-0). Rihane et Dica ont perdu au premier set 6-3, avant de concéder le second set sur le même score. Dans le tableau simple, Rihane a été éliminé samedi dernier dès le 1er tour après sa défaite en deux sets (6-2, 6-2) face au Canadien Taha Baadi. De grade A, le tournoi de Wimbledon se déroule du 6 au 14 juillet sur des courts gazonnés. Il a drainé la participation des actuels meilleurs joueurs au monde, dont la plupart figurent dans le Top 50 de la Fédération internationale de la discipline (ITF). Habitué à la terre battue, Rihane s’est entraîné au Tennis Club Lagardère (Paris) pour se familiariser avec le gazon naturel.