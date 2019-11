La paire Youcef Rihane (GSP) - Ryad Anseur (GSP) a remporté vendredi, le tableau double ‘’messieurs’’ des Championnats d’Algérie seniors (messieurs et dames), qui se disputent au Mitidja tennis club de Boufarik (Blida). Rihane et Anseur se sont imposés en finale devant leurs coéquipiers, Abdelhak Hameurlaine et Sid Ali Akili, sur le score 6-2, 6-3. Chez les dames, le sacre est revenu à Ines Bekrar (GSP) et Bouchra Mebarki (GSP) après leur victoire devant les joueuses de l’ASSN, les sœurs Hanine et Yasmine Boudjadi, sur le score de 6-4, 6-4. Cette édition est marquée par l’absence pour des raisons personnelles des tenants de titres, Mohamed Nazim Makhlouf (GS Pétroliers) et Amira Benaïssa (AS Sûreté nationale). Ce rendez-vous est suivi, depuis hier, par le championnat national «par équipes» qui s’étalera sur trois jours.