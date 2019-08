L’international algérien Riyad Mahrez occupe la 9e place des plus gros transferts de l’histoire du championnat d’Angleterre de football (Premier League), avec son transfert de Leicester à Manchester City, pour la somme de 67,8 millions d’euros, a révélé le site Transfermarkt. Mahrez, vainqueur de la coupe d’Afrique des Nations-2019 en Egypte, le second sacre de l’Algérie après 29 ans du premier sacre en 1990, figure dans le Top 5 des plus gros transferts africains de l’histoire et occupe la seconde position, après l’ailier ivoirien Nicolas Pépé, transféré à Arsenal pour cinq ans et contre une enveloppe de 80 millions d’euros. Ces sommes confirment que la Premier League, souvent considérée comme étant l’un des championnats les plus spectaculaires d’Europe, elle est également l’un des championnats les plus actifs sur le marché des transferts. En effet, il n’est pas rare de voir des transactions démesurées se produire en Angleterre, notamment grâce à des droits TV importants.

1. Paul Pogba (France) 105 millions d’euros (Juventus/Italie) à Manchester United

2. Romelu Lukaku (Belgique) 84,7 millions d’euros (Everton/Angleterre) ) Manchester

United

3.Virgil van Dijk (Pays-Bas) ?84,6 millions d’euros (Southampton/Angleterre) à Liverpool

4.Kepa Arrizabalaga

(Espagne) 80 millions d’euros (Athletic Bilbao/Espagne) à Chelsea

5. Nicolas Pépé (Côte d’Ivoire) 80 millions d’euros (Lille/France) à Arsenal

6. Kevin de Bruyne (Belgique) 76 millions d’euros (Wolfsburg/Allemagne) à Manchester City

7. Angel Di Maria? (Argentine) 75 millions d’euros (Real Madrid/Espgane) à Manchester United

8. Rodri Hernandez (Espagne) 70 millions d’euros (Atletico Madrid/Espagne) à Manchester City

9. Riyad Mahrez (Algérie) 67,8 millions d’euros (Leicester/Angleterre) à Manchester City?

10. Alvaro Morata (Espagne) 66millions d’euros (Atletico Madrid/Espagne) à Chelsea .