À son tour d’exposer sa vérité. Qualifié de « déloyal » par Luis Enrique, de retour à la tête de la sélection nationale d’Espagne après un congé de cinq mois lié au décès de sa fille des suites d’une longue maladie, Robert Moreno lui a vertement répondu lors d’une conférence de presse organisée jeudi soir à Barcelone. « Si je n’avais pas pris sa suite, il ne serait pas sélectionneur aujourd’hui », a souligné l’ancien adjoint de toujours, nommé à la tête de la Roja en juin dernier, puis débarqué le 19 novembre. Dans une volonté de « donner les faits » au cours de ce « moment très désagréable », Robert Moreno a affirmé ne pas comprendre les attaques sur sa loyauté et a assuré avoir été déstabilisé par le changement d’attitude de son ancien supérieur, qui ne souhaitait plus travailler avec lui. « Personne ne savait combien de temps allait durer la situation de Luis Enrique, mais il était toujours consulté sur tout », a-t-il d’abord raconté dans des propos retranscris par Marca, expliquant n’avoir eu aucun signe de mécontentement avant l’entretien évoqué par Luis Enrique qui a tout fait basculer. « Avant la réunion du 12 septembre, il m’a dit que j’avais fait ce que j’avais à faire et qu’il était fier de moi, a exposé Robert Moreno. Une semaine après la trêve internationale, je suis allé le voir pour le soutenir. Et il m’a dit qu’il comptait sur tout le monde, sauf moi. Je me demandais ce que j’avais fait de mal, pour qu’il ne veuille plus compter sur moi. Puis j’ai su pour la première fois que Luis Enrique voulait revenir. C’était à travers vous (les journalistes, ndlr). » Pour montrer qu’il est « fidèle », Robert Moreno a assuré avoir pris les devants pour négocier son départ. « Je ne sais toujours pas pourquoi il ne veut pas de moi avec lui, et je ne sais pas si je le saurai », a-t-il poursuivi, avant de réitérer son envie « d’être à nouveau entraîneur ».

Milan AC : Giroud dans le viseur

Si l’AC Milan souhaite rapatrier Zlatan Ibrahimovic durant le mercato hivernal de janvier, le club lombard garde d’autres profils en tête. En cas d’échec avec l’attaquant suédois de 38 ans, qui a officialisé sa venue à Hammarby comme actionnaire, les Rossoneri sont prêts à se tourner vers Olivier Giroud. Si l’on en croit le journal Tuttosport, l’avant-centre français de Chelsea constitue un plan B au même titre que Luka Jovic (Real Madrid). Sous contrat jusqu’en 2020, le Champion du monde 2018 continue de galérer avec les Blues en raison d’un faible temps de jeu. En vue de rester compétitif à l’approche de l’Euro, le footballeur de 33 ans doit jouer davantage.

Manchester : United Enfin le retour de Pogba ?

Paul Pogba entrevoit le bout du tunnel. À l’arrêt depuis le 30 septembre dernier à cause d’un souci à la cheville, l’international français est sur le chemin du retour. Selon les dernières informations émanant d’Angleterre, le Champion du monde n’en a plus que pour une semaine d’indisponibilité. Son retour sur les terrains pourrait s’effectuer le 7 décembre prochain lors du déplacement à l’Etihad Stadium pour le choc face à Manchester City. Il risque, par contre, d’être trop court pour les retrouvailles avec José Mourinho à l’occasion d’un palpitant MU-Tottenham (3 décembre). Depuis l’entame de la saison, Pogba a déjà manqué 11 matchs de son équipe mancunienne, toutes compétitions confondues. Ole Gunnar Solskjaer, son coach, s’est exprimé à son sujet dernièrement en indiquant qu’il avait voulu reprendre trop vite et c’est ce qui expliquerait sa rechute. Ce n’est pas ce que pensent, en revanche, certains suiveurs du club, dont l’ancien joueur Paul Ince. Pour ce dernier, « La Pioche » fait semblant d’être blessé afin de ne plus jouer jusqu’à janvier prochain et un potentiel départ lors du mercato hivernal.

PSG : Le Bayern en rétropédalage sur Tuchel

Thomas Tuchel est sous contrat sur le banc du PSG jusqu’en juin 2021, date de la fin de son contrat. Un délai qui ne plaisait pourtant pas au Bayern Munich. Le Bayern Munich, qui n’avait rien perdu de son intérêt pour Thomas Tuchel en dépit de son contrat avec le PSG, aurait voulu le débaucher dès l’été prochain pour remplacer le démis Niko Kovac, dont Hans-Dieter Flick n’assure que l’intérim jusqu’en fin de saison. Seulement voilà, ce dernier brille déjà sur le banc munichois (16 buts marqués et 0 encaissé en 4 matchs toutes compétitions confondues ). De quoi inciter les dirigeants bavarois à changer leur plan pour Hans-Dieter Flick et pour Thomas Tuchel ? En tout cas, Sport Bild annonce que le Bayern Munich voudrait désormais se désister de la piste menant à l’entraîneur du PSG pour reconduire Hans-Dieter Flick en fin de saison. Autrement dit, l’ancien adjoint du sélectionneur allemand Joachim Löw deviendrait le titulaire du banc bavarois. Pas sûr que le PSG, qui ne semble pas du tout ouvert à se séparer de Thomas Tuchel avant terme, ne voit pas d’un très bon oeil le nouveau plan de l’écurie de Bundesliga…

Real Madrid : Sancho, le BvB vendeur ?

La carrière de Jadon Sancho pourrait changer de dimension dans les prochaines semaines. Alors que le jeune attaquant international anglais (19 ans) demeure très incertain au Borussia Dortmund, il privilégierait un départ vers une grosse écurie européenne. Ainsi, le Real Madrid, le FC Barcelone, Liverpool ou encore Manchester United auraient les faveurs de Jadon Sancho. Et le Borussia Dortmund aurait pris une grande décision pour l’avenir de son international anglais. Selon les informations révélées par The Independent, le Borussia Dortmund serait disposé à écouter les offres pour Jadon Sancho. Le club de la Ruhr serait même prêt à le faire dès le mercato hivernal, qui débutera en janvier, alors que la situation se serait détériorée en interne selon le quotidien britannique. Le joueur aurait également pris la décision d’aller voir ailleurs. Reste à savoir si le Real Madrid, qui devrait avoir à débourser 14 millions d’euros dans ce dossier, sera prêt à passer à l’offensive pour Jadon Sancho. A moins que le PSG ne vienne s’immiscer dans cette affaire...

Atletico Madrid : Lemar poussé vers la sortie

Tout proche de recruter l’attaquant du FC Valence Rodrigo (28 ans, 12 matchs et 1 but en Liga cette saison) l’été dernier, l’Atletico Madrid n’avait finalement pas réussi à boucler cette transaction. Mais de son côté, l’entraîneur des Colchoneros Diego Simeone continue de militer pour le recrutement de l’international espagnol en vue du prochain mercato d’hiver, selon la radio espagnole Cadena Ser. Problème, l’Atletico ne dispose pas des fonds pour financer une telle opération, estimée entre 60 et 70 millions d’euros. L’été dernier, le club madrilène comptait sur la vente d’Angel Correa, qui n’a finalement pas rejoint le Milan AC. Et cette fois-ci, le joueur sacrifié pourrait être l’ailier Thomas Lemar (24 ans, 12 matchs en Liga cette saison) ! Recruté pour 70 millions d’euros en provenance de l’AS Monaco en juin 2018, l’international français n’a toujours pas réussi à s’imposer chez les Rojiblancos et pourrait donc être invité à faire ses valises afin de permettre l’arrivée de Rodrigo. Une affaire à suivre...