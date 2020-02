Adam Lallana (31 ans) dispute sa sixième saison à Liverpool et certainement sa dernière. En fin de contrat en juin, l’ex-joueur de Southampton pourra s’engager librement cet été. Et Leicester pourrait être l’épisode suivant de sa carrière. Brendan Rodgers s’est exprimé sur le principal concerné. L’entraîneur des Foxes a fait l’éloge du milieu de terrain et lui a par la même occasion ouvert la porte pour cet été. «Adam est un joueur fantastique. Il a réussi brillamment à Liverpool et je suis sûr qu’il évaluera ses options à la fin de la saison. Mais je n’ai pas besoin d’en parler maintenant. Je n’ai pas besoin de parler du mercato d’été. J’ajouterai seulement qu’il est un joueur de première classe », a-t-il déclaré. Et un point important est à mettre à l’avantage de Leicester. Brendan Rodgers et Adam Lallana se connaissent très bien. Le technicien l’avait recruté en 2012 quand il était à Liverpool et l’a côtoyé les trois années suivantes.