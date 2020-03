L'examen de l'appel aura lieu mardi prochain lors d'une audience devant un tribunal d'Asuncion, selon ces mêmes sources. Mardi, le juge en charge du dossier, Gustavo Amarilla, avait décidé de maintenir en détention provisoire le Champion du monde 2002 soupçonné d'usage de faux passeport. Ronaldinho, 39 ans, est en détention préventive depuis 6 jours dans un commissariat de la capitale. «Je reconnais que (ce cas) pourrait mériter une mesure moins contraignante (que la détention). Mais c'est ma responsabilité de ne pas perturber l'enquête du parquet. Et cela pourrait être le cas avec une fuite éventuelle», avait déclaré le magistrat. Ronaldo de Assis Moreira, dit Ronaldinho, a été arrêté le 6 mars en compagnie de son frère Roberto. Tous deux sont accusés d'être entrés au Paraguay en possession de faux passeports et ont été placés en détention provisoire. Le Ballon d'or 2005 et son frère étaient arrivés deux jours auparavant à Asuncion pour faire la promotion d'un livre et participer à diverses opérations de bienfaisance. Les deux hommes ont montré leurs passeports à la police de l'immigration, qui n'a pas immédiatement relevé d'anomalie. La police paraguayenne a ensuite perquisitionné l'hôtel où logeaient les deux hommes.

Les enquêteurs y ont découvert de faux passeports paraguayens confectionnés à Asuncion il y a quelques mois, selon le ministre de l'Intérieur Euclides Acevedo. Selon le juge Amarilla, l'enquête cherche à «connaître les véritables raisons de leur présence» au Paraguay.

«Il pourrait y avoir d'autres choses, comme une association de malfaiteurs ou du blanchiment d'argent», a-t-il déclaré. Ronaldinho avait été privé de son passeport par la justice brésilienne fin 2018, à la suite de sa condamnation à une amende de 2,5 millions de dollars (environ 2,25 millions d'euros) pour avoir construit une jetée sans autorisation au bord d'un lac dans une aire protégée de l'Etat du Rio Grande do Sul (sud). Il l'avait finalement récupéré en 2019 au terme d'un accord avec la justice, en contrepartie d'un versement de 6 millions de réais (1,1 million d'euros).

PSG

Nouveaux examens pour Neymar

Buteur mercredi dernier contre Dortmund, Neymar a également été touché à une épaule en début de match, suite à une mauvaise chute. Selon un proche, le Brésilien a ressenti de vives douleurs. Il a alors passé des examens médicaux ce jeudi comme le rapporte L'Équipe, et devrait en passer d'autres prochainement. A priori, rien de grave ne serait à signaler puisque l'ancien joueur du Barça a réussi à terminer la rencontre. Cependant, le club de la capitale reste sur ses gardes. Neymar devrait être laissé au repos par Thomas Tuchel contre Nice dimanche (29e journée), si le match est maintenu.

Milan AC

Romagnoli mis sur la liste des transferts

Du côté de la Catalogne, on cherche désespérément un défenseur. Alors que Jean-Clair Todibo a dû se faire prêter cet hiver par manque de temps de jeu, la presse espagnole explique que le FC Barcelone suivrait de près plusieurs arrières centraux à travers l'Europe. C'est le cas de Dayot Upamecano du RB Leipzig, mais également d'Alessio Romagnoli, capitaine du Milan AC, considéré comme l'un des meilleurs talents du football italien. L'international italien pourrait s'approcher doucement, mais sûrement du FC Barcelone. Récemment, la presse italienne a évoqué les envies de départ d'Alessio Romagnoli, mais Tuttosport explique que c'est le Milan AC qui pourrait le vendre. Le club lombard cherche désespérément des liquidités et le capitaine aurait donc été mis sur la liste des transferts, puisqu'il possède une des plus grosses valeurs marchandes du groupe.

Liverpool

Jérémy Doku ciblé

Si son présent est assuré avec Sadio Mané, Mohamed Salah ou encore Virgil van Dijk, Liverpool est déjà préoccupé par son avenir. Et d'après Het Nieuwsblad, les Reds en pincent pour un jeune joueur d'Anderlecht: le prometteur Jérémy Doku (17 ans). Le club de la Mersey était proche de l'enrôler l'année dernière mais cela ne s'était finalement pas fait suite à une confusion avec Chelsea. Cette fois-ci, Liverpool est bien déterminé à rapatrier cet été celui que Jürgen Klopp juge comme le successeur de Sadio Mané sur le long terme. Cette saison, le natif d'Anvers a inscrit 4 buts avec les Mauves, en 24 matchs toutes compétitions confondues.

Naples

Prix revu à la baisse pour Koulibaly

Auteur d'une saison 2018-2019 de très haute volée, Kalidou Koulibaly est bien moins impressionnant ces derniers mois. Freiné par des pépins chroniques à la cuisse droite, le défenseur central sénégalais pourrait quitter Naples contre un chèque moins important que prévu. En effet, La Gazzetta dello Sport affirme que le club italien estime le Lion de la Téranga à 70 millions d'euros. Rappelons qu'il y a un an, son président, Aurelio De Laurentiis, réclamait 150 millions d'euros pour le laisser filer. De quoi intéresser le Paris Saint-Germain, Manchester United ou encore Manchester City, intéressés par sa venue.

Dortmund

Porte ouverte pour Sancho ?

Jadon Sancho a-t-il disputé son dernier match

européen avec le Borussia Dortmund mercredi dernier face au PSG (0-2)? Ce n'est pas impossible. Très convoité, l'ailier anglais disposerait d'un bonde sortie fixé à 140 millions d'euros l'été prochain. Interrogé à ce sujet par RMC Sport, le directeur général du BvB, Hans-Joachim Watzke, n'a pas totalement fermé la porte à un départ de sa pépite à l'issue de la saison. «Jadon est un très, très grand talent, peut-être le plus grand actuellement en Europe parmi les joueurs de moins de 21 ans. Nous ferons de notre mieux pour le garder le plus longtemps possible. Nous avons une très bonne relation avec lui. Mais si un jour il vient nous voir et nous dit qu'il veut quitter le club, alors nous en discuterons»,a glissé l'Allemand. Pour rappel, Manchester United, Chelsea et le PSG sont annoncés sur les rangs.



Real Madrid

Une belle commission proposée à l’agent de Martinelli

Transféré à Arsenal l'été dernier, à seulement 18 ans, Gabriel Martinelli s'est imposé en Angleterre. Désormais annoncé dans le viseur du PSG, en vue du mercato estival, le jeune avant-centre des Gunners pourrait finalement, être chippé à Leonardo. Selon les révélations de la presse italienne, le Real Madrid aurait prévu d'offrir 50 millions d'euros à Arsenal pour parvenir à ses fins. Florentino Pérez désirerait donc mettre la main sur le protégé de Mikel Arteta avec cette proposition conséquente. Et l'homme fort du Real ne souhaite pas en rester là concernant Martinelli, sous contrat jusqu'en 2024. Toujours à la recherche de jeunes talents, le Real Madrid aurait donc trouvé sa nouvelle cible: Gabriel Martinelli. Outre sa future proposition de 50 millions d'euros, Florentino Pérez tenterait de convaincre l'agent du Brésilien. Une information de Tuttosport. Le président merengue ferait ainsi pression sur l'agent de Martinelli, Marcos Casseb, en lui proposant une commission

importante lors de la signature de son client.