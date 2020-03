Ronaldinho est actuellement en prison au Paraguay. La légende du football brésilien a ainsi été incarcérée aux côtés de son frère pour utilisation de faux documents d'identité. «Le passeport utilisé pour entrer au Paraguay a été délivré par les autorités judiciaires, mais les données contenues dans les documents ont été falsifiées. L'accusation portée contre eux porte sur l'utilisation de ces documents. Cette enquête est encore au début et il peut y avoir d'autres actes criminels impliquant Ronaldinho et Roberto Assis. Il est important qu'ils restent au Paraguay au cours de cette enquête», expliquait le procureur. Mais tout porte à croire que lorsqu'on est Ronaldinho, les séjours en prison sont plus paisibles que pour le commun des mortels. Effectivement, comme l'ont dévoilé de nombreux médias sud-américains, l'ancienne star de la Canarinha a été accueillie comme une véritable idole par ses codétenus. Ces derniers lui demandent des autographes de façon incessante, et les visites familiales dans le centre pénitentiaire ont clairement augmenté depuis son incarcération. Et si Ronnie a fait rêver tant de monde aux quatre coins de la planète, c'est à cause du football. À l'image des directeurs sportifs des plus grosses écuries européennes, les prisonniers se sont disputé la signature du Brésilien pour leur équipe dans un tournoi de football interne de la prison. C'est finalement un ancien président du club de Sportivo Luqueño qui a réussi à le convaincre, alors qu'il n'était pas forcément partant pour jouer au départ. Une règle a été imposée au Brésilien cependant: il n'aura pas le droit de marquer de but! Il sera donc obligé de passer le ballon à ses partenaires; une contrainte que le joueur a pris avec le sourire. Et vendredi, comme le rapporte ABC, il a rechaussé les crampons, par ailleurs prêtés par un des surveillants de la prison. Avec brio, puisque son équipe s'est imposée sur le score de 11-2 en finale, et qu'il a été impliqué sur pratiquement tous les buts. Certaines sources affirment qu'il a même marqué cinq buts, malgré l'interdiction citée plus haut, et délivré six passes décisives. En face de lui, c'était un député incarcéré, Miguel Cuevas, au marquage. Ronaldinho avait probablement imaginé un autre contexte et un autre scénario pour sa deuxième carrière de footballeur.

PSG

Leonardo prêt à laisser filer Neymar

L'été dernier, le Paris Saint-Germain avait tout fait pour retenir Neymar (28 ans) malgré la cour assidue du FC Barcelone. Un feuilleton qui s'était étiré jusqu'à la fin du mercato estival. Depuis, la star brésilienne se montre pleinement impliqué dans le projet parisien. Mais l'aventure parisienne du numéro 10 brésilien devrait bien s'achever l'été prochain. Selon les informations de ESPN, Leonardo aurait ouvert la porte à un départ de l'international auriverde lors du prochain mercato. Si le directeur sportif du PSG a déclaré Kylian Mbappé intransférable, ce dernier se serait résigné à perdre Neymar. Le prix de l'ancien Barcelonais aurait même été fixé à 150 millions d'euros. Une information qui devrait ravir les Blaugranas, désireux de boucler le retour de leur ancien joueur après avoir échoué l'été dernier.

Borussia Dortmund

La piste Meunier se confirme

En fin de contrat en juin prochain, Thomas Meunier devrait quitter le Paris Saint-Germain. Selon Jérôme Rothen, le latéral droit belge va bien s'engager en faveur du Borussia Dortmund. «Ce n'est pas quasi, mais il a signé à Dortmund. Moi, je te donne l'information aussi par certitude, mais je n'irai pas plus loin, car cela ne va pas aller dans le sens de Meunier», a indiqué le consultant pour RMC. Réponse dans les prochains mois.

Inter Milan

Guardiola toujours dans le coup pour Bastoni

A seulement 20 ans, Alessandro Bastoni est déjà annoncé comme une des valeurs sûres de Série A. Cette saison, il a cumulé 17 présences toutes compétitions confondues avec l'Inter, sous les ordres d'Antonio Conte. Ses prestations ont d'ailleurs traversé les frontières italiennes, puisque le FC Barcelone a commencé à s'intéresser à lui. Un intérêt qui semblait avoir baissé depuis quelques semaines, mais qui se serait ravivé tout récemment. Il n'y a pas seulement l'intérêt du FC Barcelone qui a été ravivé! D'après les informations de Tuttosport, Manchester City en pincerait également pour Alessandro Bastoni. Le quotidien italien explique que Pep Guardiola serait un grand fan du défenseur italien. Comme le FC Barcelone, il devrait pourtant se casser les dents sur le verrou de l'Inter, où Antonio Conte souhaiterait le garder à tout prix.

Manchester United

Bruno Fernandes inspiré par CR7

Il a été l'une des attractions du dernier mercato hivernal. Il a finalement bel et bien rejoint Manchester United. Il s'agit évidemment de Bruno Fernandes (25 ans), recruté en janvier au Sporting CP pour la somme de 55 millions d'euros (+ 25 millions d'euros de bonus). Depuis son arrivée du côté d'Old Trafford, le milieu offensif portugais a fait énormément de bien à l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer et a redynamisé tout un collectif, permettant de se rapprocher des objectifs fixés par les dirigeants mancuniens. Auteur de 3 buts et 4 passes décisives en

9 matchs, le Lusitanien a révélé que Cristiano Ronaldo (35 ans), son compatriote, n'était pas étranger à sa venue en Angleterre. «Ronaldo est une source d'inspiration pour moi. Quand vous commencez à regarder Ronaldo et son équipe, et que vous voyez qu'ils peuvent tout gagner, alors vous rêvez d'être au même endroit (à Manchester). C'était un vrai défi de venir d'un autre pays et de rejoindre un grand club avec de grands joueurs. Mais quand j'ai eu la chance de signer pour Manchester United, je n'y ai pas réfléchi à deux fois. Je veux devenir le meilleur joueur possible, et je veux être l'un des meilleurs joueurs (de l'histoire) de Manchester», a déclaré Bruno Fernandes à Sky Sports.

Real Madrid

Zidane passe à l’action pour Mané

Zinedine Zidane serait passé à l’action pour Sadio Mané. Alors que le mercato hivernal n’avait pas encore fermé ses portes, le coach du Real Madrid avait déjà les yeux rivés sur la prochaine fenêtre de transferts.

Pour étoffer son effectif, et en particulier son secteur offensif, Zinedine Zidane aurait coché le nom de Sadio Mané. Et comme Le 10 Sport l’a révélé en exclusivité le 31 décembre, le Champion du monde 98 serait déjà passé à l’action pour mener à bien ce dossier.

Selon les informations du même média, le Real Madrid aurait entamé les discussions avec le clan Sadio Mané, tandis que Zinedine Zidane aurait fait part de son intérêt au principal concerné, à savoir le joueur. Une information confirmée par la presse britannique, ce dimanche.

D’après les indiscrétions de The Mirror, les représentants de Sadio Mané auraient bel et bien été informés de l’intérêt du Real Madrid. Reste à savoir si le protégé de Jürgen Klopp du côté de Liverpool est emballé par l’idée de rejoindre Zinedine Zidane à la Maison Blanche.

Manchester City

L’appel au TAS reporté ?

Suspendu pour les deux prochaines saisons des compétitions officielles pour non-respect des règles du fair-play financier, Manchester City avait fait appel de cette décision. Le champion d’Angleterre qui avait sollicité le TAS, espérait que cette affaire soit bouclée l’été prochain au plus tard. Mais selon les informations du Telegraph, les Citizens pourraient malheureusement patienter au-delà de cette deadline. En effet, le Tribunal arbitral du sport a déjà reporté trois affaires suite à l’épidémie du coronavirus. L’instance songerait également à reporter le traitement du dossier de Manchester City. Voilà qui ne ferait pas les affaires de Pep Guardiola et ses joueurs...