L'ex-star du football brésilien Ronaldinho, Ballon d'or 2005, a annoncé ce dimanche avoir été testé positif au Covid-19, mais a assuré être asymptomatique. «Salut les amis, la famille, les fans, j'ai fait le test du Covid, le résultat est positif, je vais bien, je suis asymptomatique pour l'instant», a déclaré l'ancien joueur du FC Barcelone et du Paris SG dans une vidéo publiée sur Instagram. Ronaldinho,

40 ans, va rester en quarantaine dans un hôtel de Belo Horizonte (sud-est), où il devait participer à un événement organisé par un sponsor au stade Mineirao, dans lequel il avait été sacré champion de la Copa Libertadores en 2013 avec l'Atletico Mineiro. Le Champion du monde 2002 avec la Seleçao, avait, de mars à août, été détenu puis assigné à résidence plus de cinq mois dans un hôtel au Paraguay, avec son frère et agent Roberto Assis, pour une affaire d'usage de passeports falsifiés. Révélé au Gremio de Porto Alegre, l'ex-crack brésilien, qui a mis un terme à sa carrière en janvier 2018, a fait ses armes en Europe au Paris SG, avant d'exploser au FC Barcelone, où il est une véritable idole. Il a également joué pour le Milan AC, avant de revenir au Brésil pour évoluer à Flamengo, Atlético Mineiro, puis Fluminense.