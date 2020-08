À 40 ans, Ronaldinho est très loin du milieu du football. Depuis quelques mois maintenant, l'ancien star brésilienne fait face à de graves problèmes judiciaires. En effet, Ronnie avait été arrêté en mars dernier avant d'être envoyé en détention provisoire puisqu'il était accusé d'avoir utilisé de faux papiers. Libéré au mois d'avril, l'ancien du Barça et du PSG était toutefois placé sous surveillance judiciaire à Asuncion. Et si récemment il pensait voir le bout du tunnel, il lui faudra encore patienter un peu. Mundo Deportivo rapporte que le 24 août prochain aura lieu l'audience de Ronaldinho ainsi que de son frère Roberto. Celle-ci déterminera si les deux hommes seront libérés ou non suite à l'usage de faux passeports. C'est ce qu'a expliqué Gustavo Amarilla, le juge en charge du dossier. «Je viens de signer et l'audience se tiendra le 24 août à deux heures de l'après-midi dans l'une des salles de procès (...) Ils pourront retrouver leur liberté ou rester en état d'arrestation. Cela dépendra de ce qui se passera lors de l'audience». Ronaldinho doit donc encore patienter deux semaines.