Débarquant à la Juve à l’été 2018, Cristiano Ronaldo enchaîne record sur record, lui qui vient de repousser de nouvelles limites avec le club turinois. Il vient en effet d’atteindre la barre des 50 buts avec la Vieille Dame, lui qui est arrivé à un tel chiffre en 70 rencontres seulement sous le maillot zébré. En plus de ses buts, Ronaldo a délivré 13 passes décisives, lui qui atteindra les 35 ans en février. Mais ce n’est pas fini, puisque l’ancien merengue s’est offert un autre record. L’international portugais a ainsi égalé un record détenu par le Français David Trezeguet, marquant lors de neuf rencontres d’affilée en Série A. S’il atteint 11 matchs de suite avec au moins un but, il fera aussi bien que Gabriel Batistuta et Fabio Quagliarella.