Ayant atteint la barre à la fin du match face à l’Ukraine, Cristiano Ronaldo avait la tête des mauvais jours.

Logique, son Portugal s’est incliné à Kiev (1-2) en qualification à l’Euro 2020. Pourtant, l’attaquant de la Juventus est entré, encore un peu plus, dans l’histoire lors de cette rencontre en inscrivant son 700e but en carrière sur penalty.

Bien décidé à ne pas rester bloqué à 700 unités, Cristiano Ronaldo va désormais batailler pour aller chercher les 5 autres joueurs qui ont marqué plus que lui dans l’histoire : Gerd Müller (735 buts), Ferenc Puskás (746), Pelé (767), Romário (772) et le boss du game Josef Bican (805).

Enfin, ce sont d’après les statistiques officielles de Transfermarkt. Car d’après les dires des deux Brésiliens, ils ont tous les deux passés la barre des 1000 pions. Rendez-vous donc dans deux ans pour voir CR7 prendre la tête de ce classement.