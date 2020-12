Cristiano Ronaldo (35 ans, 5 matchs et8 buts en Série A cette saison) a été élu meilleur joueur du mois de novembre en Série A ce vendredi. Une récompense logique pour l'attaquant de la Juventus Turin qui a marqué 5 buts en trois matchs de championnat le mois dernier: des doublés contre La Spezia (4-1) et Cagliari (2-0), une réalisation contre la Lazio Rome (1-1). CR7, qui a marqué le 750e but de sa carrière contre le Dynamo Kiev (3-0) cette semaine, succède à Alejandro «Papu» Gomez (Atalanta) et Zlatan Ibrahimovic (Milan AC), récompensés respectivement en septembre et octobre.