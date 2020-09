Quel athlète! Malgré le poids des années, l'attaquant de la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo, (35 ans, 2 matchs et 3 buts en Série À cette saison) parvient à se maintenir à un très haut niveau. Dimanche, l'international portugais a sauvé la Vieille Dame face à l'AS Roma (2-2) en Série A avec un doublé. Et sur son second but, l'ancien joueur du Real Madrid a encore impressionné son monde par ses qualités physiques. En effet, sur un centre de Danilo, CR7 a affiché une détente incroyable pour un homme de son âge et a propulsé le ballon de la tête au fond des filets. Les joueurs de la Roma ont simplement pu l'admirer...