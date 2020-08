Déçu par l’élimination de la Juventus en Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo (35 ans, 46 matchs et 37 buts toutes compétitions pour la saison 2019-2020) est bien décidé à conquérir le titre européen avec le club italien. En effet, l’attaquant portugais a réaffirmé son attachement à la Vieille Dame. « Je me prépare pour la troisième saison avec la Juventus. Mon ambition n’a jamais été aussi grande. Nous voulons conquérir l’Italie, l’Europe et le monde », a expliqué le Lusitanien sur Instagram. Une bonne nouvelle

pour les fans bianconeri.