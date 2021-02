Sous contrat jusqu'en 2022, Cristiano Ronaldo voit les rumeurs sur son avenir à la Juventus se multiplier. Si certains annoncent que le Portugais pourrait prolonger, d'autres évoquent un possible départ. C'était notamment le cas dernièrement de Fabio Santini, qui révélait que Cristiano Ronaldo avait une idée en tête: rejoindre le PSG. «Cristiano Ronaldo a demandé à son agent, Jorge Mendes, de quitter la Juventus pour une nouvelle aventure. Cristiano Ronaldo compte aller en France, au PSG», expliquait-il. Spécialisé sur l'actualité de la Juventus, Mirko Di Natale a tenu à mettre les choses au point concernant les différentes rumeurs à propos de l'avenir de Cristiano Ronaldo. Ainsi, dans un entretien accordé à JuveXtra, il a assuré: «La vérité aujourd'hui est qu'il n'y a rien de concret. Ce ne sont que des spéculations. Cependant, il y a une possibilité pour Cristiano Ronaldo de prolonger son contrat, il est très heureux à Turin et son objectif est de continuer d'avoir de nouveaux challenges. Il n'est pas intéressé par gagner plus d'argent, il est intéressé par être le meilleur.»