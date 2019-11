Ce genre de scène ne passe pas inaperçue. Alors quand c’est Ronaldo qui s’y colle, à l’occasion d’un Juventus - AC Milan qui plus est, l’histoire prend une tout autre ampleur. Dimanche soir, juste avant l’heure de jeu, Maurizio Sarri prend la décision de remplacer Ronaldo par Dybala. Sur certaines images, il semblerait que ce soit le Portugais qui ait demandé à sortir. Sauf qu’au moment de quitter ses partenaires, CR7 lâche des mots en direction du banc de touche et file directement au vestiaire. Ensuite, le Lusitanien aurait quitté le Juventus Stadium bien avant la fin de la rencontre. Un comportement qui a forcément fait jaser en Italie. En conférence de presse, Sarri a rapidement cherché à faire retomber la pression en affirmant que son numéro 7 traînait une gêne au genou depuis plusieurs jours et qu’il s’était forcé à jouer malgré tout. Quelques heures plus tard, CR7 utilisait les réseaux sociaux pour lâcher un : « Match difficile, victoire importante. ». Un message que certains ont interprété comme un signe d’apaisement. Dans son édition d’hier, la Gazzetta dello Sport confirme toutefois que les violons sont loin d’être accordés entre Sarri et sa star. Ronaldo n’apprécierait pas tout à fait le mode de fonctionnement «égalitaire» de son coach. Mais pas de quoi affirmer que les deux hommes sont en totale opposition. Le coach turinois doit surtout apprendre à gérer l’égo XXL d’un joueur qui ne souhaite pas être considéré comme un élément lambda. La Juventus, en tout cas, n’a pas attendu pour agir. Le journal au papier rose indique en effet que l’affaire sera réglée à l’abri des regards indiscrets et gérée par Pavel Nedved et Fabio Paratici. ce dernier aurait d’ailleurs déjà appelé Jorge Mendes dimanche dernier pour que le super agent clarifie la situation avec son poulain. Ronaldo est en tout cas attendu devant ses coéquipiers pour présenter ses excuses. Le Portugais ne devrait pas être sanctionné, mais il lui sera clairement signifié qu’un tel comportement ne sera plus admis.